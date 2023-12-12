هطول أمطار مسائية على مناطق متفرقة فى الإسكندرية.. صور

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بالشركة، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية سقوط أمطار على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح وأكد علي تمركز 186 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، وعلي إستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.

وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، مؤكدا علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية.

تتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما يشهد غدا أمطار متوسطة تغزر أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من محافظة شمال سيناء على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وغدًا أيضا يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، والبحر المتوسط : معتدل مضطرب ارتفاع الموج ( 2.5:1.5 متر)، والبحر الأحمر معتدل مضطرب ارتفاع الموج ( 2.5:1.5 متر).

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 14.