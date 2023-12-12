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نواب الشعب فى مسيرة أمام لجان أكتوبر للحث على المشاركة بالانتخابات.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 12:20 م
نواب الشعب فى مسيرة أمام لجان أكتوبر للحث على المشاركة بالانتخابات.. صور مسيرة كبيرة بمركز شباب الحى السادس بالسادس من أكتوبر
كتب أحمد عبد الهادي

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شارك عدد من نواب البرلمان المصرى، فى مسيرة كبيرة بمركز شباب الحى السادس بالسادس من أكتوبر، منهم النائب عادل ناصر والنائب علاء ناجى عبد الرحيم عضو مجلس النواب عن دائرة منشأة القناطر والنائب عبد الوهاب خليل فى مسيرة حزب مستقبل وطن.

 

وأنطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

 

ودعا المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت فى ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة فى وعى الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة فى كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا فى الخارج.

 

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدنى محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعا لها.

 

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

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