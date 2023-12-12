ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 12/12/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:09 ص
موعد صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 37: 2
موعد صلاة المغرب 4:57 م
موعد صلاة العشاء 6:19
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:15 ص
موعد صلاة الظهر 11:54
موعد صلاة العصر 2:40
موعد صلاة المغرب 4:58 م
موعد صلاة العشاء 6:22 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:05
موعد صلاة الظهر 11:45 م
موعد صلاة العصر 2:32 م
موعد صلاة المغرب 4:52 م
موعد صلاة العشاء 6:14 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:54
وقت صلاة الظهر 11:37
موعد صلاة العصر 2:30 م
وقت صلاة المغرب 4:50 م
وقت صلاة العشاء 6:10 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:56 ص
موعد صلاة الظهر 11:43 ص
موعد صلاة العصر 41: 2
موعد صلاة المغرب 5:02 م
موعد صلاة العشاء 6:20
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