اليوم السابع
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نقيب العاملين بالصحافة: المصريون يرغبون في اختيار رئيس ذا خلفية شعبية

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 10:36 ص
نقيب العاملين بالصحافة: المصريون يرغبون في اختيار رئيس ذا خلفية شعبية مجدى البدوى
كتبت آية دعبس

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أدلى مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، نائب رئيس اتحاد العمال، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرا إلى أن تخطى نسبة المشاركة في الانتخابات الـ45% يعكس رغبة المواطنين في أن يكون الرئيس القادم ذا خلفية شعبية كبيرة، وأن يرى العالم كله أن هناك إجماعا على هذا المرشح، لتمكينه من التصدي لكل التحديات الأمنية الموجودة سواء الدولية أو الإقليمية، فضلا عن تمكينه من تحقيق الاستقرار والذى بدوره سيجلب الاستثمار ومن ثم توفير فرص عمل، وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وبالتالى يحسن من الوضع الاقتصادى.
 
ووصف البدوى، مشاركة العمال في كافة مواقع العمل بمختلف تخصصاتهم في التصويت بالانتخابات الرئاسية بالمشهد المشرف، حيث شاركوا بمعدلات غير مسبوقة، مؤكدا أن ذلك له دلالات هامة من أهمها إلتفاف العمال حول الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورغبتهم في استكمال ما حققته الدولة من إنجازات على مدار العشر سنوات الأخيرة بقيادته، بالإضافة إلى انحيازهم لقائد قادر على حماية الأمن القومي المصرى.
 
وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إلى استمرار انعقاد غرفة عمليات النقابة العامة لمتابعة مشاركة الأعضاء بكافة قطاعات النقابة بالانتخابات الرئاسية، حتى نهاية اليوم الأخير من التصويت بالانتخابات، وغلق باب التصويت باللجان.
 
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
 
وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
 
مجدى البدوى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام يشارك بالانتخابات الرئاسية (1)
مجدى البدوى يشارك بالانتخابات الرئاسية 

 

مجدى البدوى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام يشارك بالانتخابات الرئاسية (2)
مجدى البدوى يدلى بصوته

 







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فرز أصوات الانتخابات

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