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نقيب العاملين بالتعليم: لجان الانتخابات شهدت إقبالا غير مسبوق

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 06:15 م
نقيب العاملين بالتعليم: لجان الانتخابات شهدت إقبالا غير مسبوق الانتخابات الرئاسية
كتبت آية دعبس

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قال هشام رضوان، النقيب العام للتعليم والبحث العلمي أمين صندوق اتحاد عمال مصر، إن لجان الانتخابات على مستوى الجمهورية قد شهدت إقبالا كبيرا وغير مسبوق من قبل الناخبين بوجه عام ومن العاملين بالتربية والتعليم والعاملين بالأزهر الشريف والعاملين بالجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس وجميع المنتسبين للنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي بوجه خاص.
 
وأضاف رضوان، فى بيان،: كان ذلك منذ الساعات الأولى من اليوم الأول للانتخابات الرئاسية لعام 2024 للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الشعب المصرى بجميع طوائفه لديه حس وطني وحب كبير لوطنه الغالي، فمصر تستحق منا ذالك.
 
وتقدم رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى بخالص الشكر والتقدير لجموع عمال مصر على مشاركتهم الفعالة في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، معربا عن خالص شكره وتقديره للعاملين بالتعليم والبحث العلمي وإلى اللجان النقابية التابعة للنقابة على مستوى الجمهورية لحضورهم القوى والمشرف ومشاركتهم الايجابية في هذا العرس الديمقراطى، مثمنا دور قضاء مصر الشامخ والمشرفين على عملية التصويت وفرز الاصوات.






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