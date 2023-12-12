نقيب الصناعات الغذائية: 80% من أعضاء النقابة صوتوا بالانتخابات خلال أول يومين

كتبت آية دعبس

قال خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والنائب الاول لرئيس اتحاد عمال مصر، إن نسبة مشاركة عمال الصناعات الغذائية خلال أول يومين للانتخابات الرئاسية تجاوزت الـ 80%، مشيرا إلى أنهم مصممين اليوم وفى أخر أيام التصويت أن يستكملوا مشاركة بقية العمال، والبالغ عددهم أكثر من 150 ألف عامل وعاملة، وكذلك مشاركة اسرهم في عملية التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، مشيرًا الي المشاركة الفاعلة التي ظهر بها عمال مصر وفي القلب منهم عمال الصناعات الغذائية منذ اليوم الاول، وكانوا بمثابة "الحصان الاسود" في سباق الانتخابات الرئاسية.

وأضاف عيش،: نتواصل على مدار اليوم، مع اللجان النقابية لتذليل كل الصعاب التي قد تواجه العمال، وقد لاحظنا تسهيل عملية التصويت من جانب القائمين علي استقبال الناخبين من توفير كراسي متحركة لغير القادرين وتنظيم الصفوف وتسهيل جميع الاجراءات وهو ما يعكس حالة الوطنية والاصطفاف التي ظهر عليها جموع الناخبين من مختلف انحاء الجمهورية.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.