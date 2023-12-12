نقيب البناء والأخشاب بعد مشاركته بالانتخابات: عمال مصر يسطرون ملحمة وطنية

كتبت آية دعبس

أكد عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن الحشود الكبيرة التى خرجت للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، تؤكد علي الوعي والحس الوطني لدي الشعب المصرى.

وعقب الإدلاء بواجبه الوطني بصناديق الاقتراع ، وجه عبدالمنعم الجمل الشكر لعمال مصر الأوفياء، الذين شاركوا في الممارسة الديمقراطية لأهم استحقاق دستورى، وتصدوا بقوة لكل المحاولات الخبيثة لإثناء المخلصين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقال الجمل، إن اصطفاف الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم يؤكد ما رددناه بأن الحكاية حكاية وطن وأن السيسي إرادة شعب، أنحاز للأمن والأمان و للاستقرار والتنمية، وأضاف أن ما شهدته شوارع مصر من حشود تسعي للمشاركة بالانتخابات الرئاسية يكشف حقيقة إدراك الشعب المصري لقيمة الوطن وأن بناء الاوطان يبدأ من اختيار رئيس لديه القدرة علي حمايته وحماية أراضيه وأمنه القومي.

وأثنى الجمل علي موقف الهيئة الوطنية للانتخابات لحرصها علي النزاهة والشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية، مشيرا إلى وجوده داخل عدد كبير من اللجان بحكم كونه وكيلا عن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، قائلا: "لامست التسهيلات التي تقدم للمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان التي تتابع الانتخابات الرئاسية 2024 محليا ودوليا".

وأضاف الجمل أن عدد كبير من مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمنظمات المختلفة حرصت على مراقبة العملية الانتخابية باللجان الفرعية فى كافة المحافظات بداية من الساعات الأولى للانتخابات الرئاسية.