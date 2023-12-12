اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 09:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب الأطباء البيطريين: انتخابات الرئاسة ملحمة وطنية والمصريين محط أنظار العالم

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 08:56 م
نقيب الأطباء البيطريين: انتخابات الرئاسة ملحمة وطنية والمصريين محط أنظار العالم الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، رئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، إن الإقبال الكبير للمصريين على صناديق الانتخابات الرئاسية وانتهاء الانتخابات بهذه الصورة الهادئة والمشرفة يعكس وعى المصريين ومدى تحضر المواطن المصرى وأرسل رسالة للعالم بأننا بلد ديمقراطي متحضر يعرف كيف يختار رئيسه.
 
وأضاف سليم، أن العالم كله شهد الانتخابات الرئاسية فى مصر والمراقبين الدوليين فى لجان الانتخابات وكله خرج بصورة واحدة وهى نزاهة وشفافية الانتخابات ووعى المواطن المصرى، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها العالم سواء على المستوى العالمي أو المستوى المحلى، وما يحيط بمصر من مخاطر.
 
وأكد سليم أن الانتخابات الرئاسية كانت ملحمة وطنية وهى ركيزة لبناء المستقبل الذى يتمناه الموطن لست سنوات قادمة، وخير شاهد على هذا نفاد بطاقات التصويت فى بعض اللجان فى اليوم الثانى للانتخابات، مما يعنى أن الأرقام سوف تتخطى الانتخابات السابقة، كما تؤكد هذه الأرقام نجاح الدولة المصرية فى إقامة انتخابات تعددية ديمقراطية على مستوى أوسع تعبر عن رأي المواطن فى كل مكان فى مصر من أقصاها إلى أدناها.






انطلاق الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

مصر تنتخب

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

استعلام عن اللجنة الانتخابية

كيفية معرفة اللجنة الانتخابية

ازاى اعرف لجنتى الانتخابية

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

انتخابات الرئاسة 2024

أخبار انتخابات مصر

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية اليوم السابع

اليوم السابع بلس

المرشح عبد الفتاح السيسى

الهيئة الوطنية للانتخابات

معرفه اللجنه الانتخابيه

انتخابات الرئاسة

لجنه الانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

انتخابات الرئاسة المصرية 2023

معرفه اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

الهيئه الوطنيه للانتخابات

موقع الهيئه الوطنيه للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات بالرقم القومي

الهيئه الانتخابيه للانتخابات

اللجنه الوطنيه للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات 2024

الهيئه القوميه للانتخابات

لجنتك

الهيئه العامه للانتخابات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة