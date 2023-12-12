نقل مسنة بالفيوم بسيارة إسعاف للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

نقلت سيارة إسعاف بمحافظة الفيوم مسنة قعيدة، حتى تتمكن من الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مقر لجنتها الفرعية رقم 7 بمدرسة محطة البحوث الزراعية التجريبية للغات، فى اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية.

وقامت "كريمة" بالاتصال بغرفة عمليات مرفق الإسعاف وتم إرسال سيارة إسعاف لها لنقلها من منزلها بالفيوم إلى مقر اللجنة وأعادتها مرة أخرى بعدما تمكنت من التصويت داخل اللجنة برئاسة المستشار اسلام إمبابى المشرف على اللجنة ووقعت على دفتر الحضور والتصويت داخل اللجنة.

وأشار الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، إلى أنه تم توجيه رؤساء مجالس المدن، ومديرى مديريات الخدمات وجميع الجهات المعنية، برفع درجة الاستعداد، والتواجد كلٌ فى محل عمله على مدار الساعة، وسرعة الاستجابة للأحداث الطارئة، وإلغاء الإجازات أثناء فترة الانتخابات.

ولفت المحافظ، إلى التنسيقات الأمنية والقضائية، وعقد عدة اجتماعات للتيسير على الناخبين وتعريفهم بمقار لجان الانتخاب، من خلال إعداد كشوف لجان الانتخابات ومطابقتها بأسماء المقار الانتخابية، وتغيير بعض اللجان غير المطابقة، أو التى تحتاج إلى أعمال صيانة، ومراجعة كافة اللجان بالمدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وفرع هيئة الأبنية التعليمية، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين، وتوفير سبل الراحة للناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية، مع مراعاة الظروف الصحية لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة من الناخبين، لآداء واجبهم الوطنى بالاستحقاق الانتخابى.

جدير بالذكر أنه تم تجهيز 283 مقرًا انتخابيًا، تضم 323 لجنة بجميع مراكز وقرى المحافظة.