اليوم السابع
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نشوب حريق بناقلة مواد كيميائية نرويجية بعد استهدافها بصاروخ فى البحر الأحمر

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 05:48 ص
نشوب حريق بناقلة مواد كيميائية نرويجية بعد استهدافها بصاروخ فى البحر الأحمر حيق فى سفينة - ارشيفية
أحمد علوى

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أصيبت ناقلة مواد كيميائية تجارية ترفع علم النرويج في البحر الأحمر بصاروخ أطلق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ما أدى إلى نشوب حريق فيها.

كما كشفت مصادر أمنية بحرية أن سفينة حربية تعرضت لهجوم أثناء إبحارها في البحر الاحمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وبدورها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجمات في البحر الأحمر.

وتجدر الإشارة إلى أن الحوثيين يشنون ضربات بواسطة مسيرات وصواريخ يستهدفون فيها إسرائيل منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر، تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، أدى حسب إسرائيل إلى مقتل نحو 1200 شخص.







النرويج

اليمن

البحر الاحمر



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