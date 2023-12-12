نجاح Visa وCIB في جذب 4000 رائدة أعمال لمبادرة "She's Next" في دورتها الثانية بمصر

هو أكثر من 10 أضعاف المشاركات في الدورة الأولى

لدينا التزام مستدام بمساعدة الشركات الصغيرة على النمو والازدهار من خلال تمكين الوصول للاقتصاد الرقميهدفنا توسيع نطاق إدماج المرأة في النظام المالي الرقمى لفوائده الاقتصادية الكبيرة ونجحنا في تمكين 67 مليون شركة رقميًا حول العالم بنهاية 2023

أعلنت شركة "فيزا"، الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، و البنك التجارى الدولى (CIB)، أحد أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر عن نجاح الدورة الثانية من مبادرة "She's Next" بمصر هذا العام، بحيث جذبت 4000 رائدة أعمال مصرية، وهو رقم يعادل 10 أضعاف المشاركات في الدورة الأولى من المبادرة العام الماضي





وأكدت شركة "فيزا" عقب انتهاء الحفل الختامي للإعلان عن أسماء الفائزات في مبادرة " She's Next " بدورتها الثانية، والتي فازت بهاهدير شلبي مؤسسة Green Fashion، ورائدة الأعمال سلمي تمام مؤسسة Reme-D،ورائدة الأعمال نيهال علي مؤسسة Fincart، أكدت أنها تجاوزت الهدف العالمي الذي حددته في عام 2020، بتمكين 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة رقميًا بحلول نهاية عام 2023، وأن الرقم المستهدف تجاوز 67 مليون شركة تم تمكينها رقميًا على مستوى العالم.

ووفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 90% من الشركات على مستوى العالم، ومن ٪60 إلى 70% من العمالة و50% من الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم، مما يجعل هذه الشركات مساهما حيويا في الاقتصاد العالمي.

وحول كيفية دعم "فيزا" لرائدات الأعمال، تواصل الشركة تفعيل المبادرات العالمية التي تخدم الاحتياجات المحددة للشركات الصغيرة المملوكة للنساء، ومثال على ذلك مبادرة "She’s Next" وهي مبادرة عالمية لتسليط الضوء على النساء في جهودهن لتمويل وإدارة وتنمية أعمالهن الصغيرة، فمنذ عام 2020، استثمرت "فيزا" أكثر من 3 ملايين دولار أمريكي في أكثر من 250 منحة للشركات المملوكة للنساء على مستوى العالم (أكثر من 30 دولة حتى الآن).

وتركز "فيزا" في دعمها للشركات الصغيرة والمتوسطة على 3 مجالات، الأول، تقديم حلول لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة للدفع الرقمي، والثانى، تنمية المهارات والتعليم، والثالث الدعم المتواصل من خلال إطلاق الشراكات والمبادرات، ومبادرة "She’s Next" الحالية في دورتها الثانية بمصر خير مثال على ذلك.

وعن كيفية تقديم الأشخاص بطلب للحصول على البرنامج، أوضح البيان أنه تمت دعوة رائدات الأعمال من النساء في جميع أنحاء مصر لتقديم نموذج طلب قصير يحتوي على تفاصيل حول أعمالهن وتفعالهن الرقمي، ويجب أن تكون أعمال المشاركة مملوكة بنسبة 50% على الأقل لرائدة أعمال أو 20%مملوكة ومدارة بواسطة رائدة الأعمال ويجب أن يشمل نطاق عملها داخل أي مدينة في مصر. كما يجب أن يكون لأعمال المشاركات إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ألف دولار أمريكي (أو ما يعادلها)، وأن يكون عمل المشاركة قائمًا منذ عام على الأقل.

ويأتي البنك التجاري الدولي "CIB" والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر USAID من أهم الشركاء الداعمين ل"فيزا" في مجال ريادة الأعمال في مصر.

وتعليقا على نجاح مبادرة "She’s Next" في دورتها الثانية بمصر، افتتحت ليلى سرحان، النائب الأول لرئيس شركة فيزا والمدير الإقليمي للمجموعة في منطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام وباكستان الحفل الختامي بكلمة قائلة: " أود في البداية تقديم الشكر لشركاء النجاح، البنك التجاري الدولي "CIB" والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر USAID”"، كما أود أن أشكر جميع السيدات رائدات الأعمال المشاركات في المبادرة. فمن اجل تقدمهن في أعمالهن، تبذل "فيزا" جهوداً متواصلة لتمكينهن رقمياً واقتصادياً من خلال تقديم كل الدعم لمشروعاتهن الصغيرة فى كل ربوع مصر."

وأضافت قائلة: "حققنا هذا العام في الدورة الثانية من المبادرة في مصر نقلة نوعية في جذب المشاركات، وبفضل الثقة في "فيزا" وصل عدد المشاركات إلى 4000 رائدة أعمال، بزيادة 10 أضعاف عن العام الماضى، ونأمل أن يتضاعف العدد أيضا في المستقبل".

ومن جانبه علق هاني الديب، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأعمال في البنك التجاري الدولي (CIB) قائلا: "نعتز بنجاح مبادرة "She's Next" في دورتها الثانية بمصر. ومن جانبنا، سنستمر في دعم رائدات الأعمال بالشراكة مع شركة "فيزا"، حتى يتحقق الهدف المنشود المتمثل في دعم المجتمع المصري بقيادات نسائية مؤهلة ومستعدة للارتقاء بأعمالهن وبالاقتصاد إلى آفاق جديدة."

وعن تفضيل شركة "فيزا" لدعم رائدات الأعمال، يعمل توسيع نطاق إدماج المرأة في النظام المالي على تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة. وتهدف "فيزا" إلى زيادة عدد رائدات الأعمال اللاتي تستطعن الوصول إلى رأس المال وعدد النساء اللاتي تستفدن من تلك الأعمال كموظفات أو عملاء. وتعمل "فيزا" على توفير إمكانية الوصول إلى التمويل والتعليم للشركات الصغيرة المملوكة للنساء حول العالم من خلال برنامج Visa She’s Next Grant Program.

واختتمت "فيزا" فعالية التكريم بتوضيح أهمية التمكين الرقمي للشركات الصغيرة، مؤكده أن لدى "فيزا" التزام طويل الأمد بمساعدة الشركات الصغيرة على النمو والازدهار بهدف الوصول إلى الاقتصاد الرقمي.