نتنياهو: هناك خلاف مع أمريكا حول مستقبل حماس ونأمل فى الوصول لاتفاق

كتب عبد الوهاب الجندى

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، أن هناك خلاف مع الإدارة الأمريكية بخصوص مستقبل "حماس"، رغم الدعم الكامل الذى تقدمه واشنطن لتل أبيب في الحرب على غزة.

وقال نتنياهو في فيديو بثه التلفزيون الإسرائيلى: إننى أقدر كثيرا الدعم الأمريكي لتدمير حماس وعودة مختطفينا، فبعد نقاش مكثف مع الرئيس بايدن وشعبه، حصلنا على الدعم الكامل للدخول البري والحد من الضغوط الدولية لإنهاء الحرب".

وأضاف: "نعم هناك خلافات حول اليوم التالي لحماس وآمل أن نتوصل إلى اتفاق هنا أيضاً، وأريد توضيح موقفي وأكده أنه لن أسمح لإسرائيل أن تكرر خطأ أوسلو ".

وتابع: لن أعطي ذلك بعد التضحية العظيمة، من مواطنينا ومقاتلينا، سوف نجلب إلى غزة أولئك الذين يقومون بتعليم الإرهاب، ودعم الإرهاب، وتمويل الإرهاب، غزة لن تكون حماستان ولا فتحستان".