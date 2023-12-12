ناخبون يرفعون "كلنا معاك من أجل مصر" أمام لجان الانتخابات فى الجمالية

كتب محمد تهامى زكى - فاطمة محفوظ

رفع عدد من الناخبين صور تحمل شعار كلنا معاك من أجل مصر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أمام لجنة مدرسة الحسين الإعدادية بنين ولجنة المغتربين بمدرسة الفردوس بالجمالية، معلنين التأييد الكامل للمرشح الرئاسي بعد الادلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية المصرية 202‪4، مرددين هتافات "تحيا مصر



ناخبون يرفعون صور المرشح عبد الفتاح السيسى

وفتحت اللجان الفرعية في دائرة الجمالية أبوابها معلنة بداية اليوم الثالث والأخير من التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية التي يتنافس فيها 4 مرشحين وهم السيد عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران



ناخبون