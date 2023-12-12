نائب وزيرة التخطيط يدلى بصوته بالانتخابات الرئاسية بمقر لجنة العاصمة الإدارية.. صور

كتبت أسماء أمين

أدلى أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصوته في الانتخابات الرئاسية الحالية، وذلك بمقر اللجنة الانتخابية المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أحمد كمالي أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هي حق لكل مواطن وواجب عليه تجاه وطنه ليشارك بديمقراطية في اختيار من يقود مسيرة بلاده، مؤكدًا أن المشاركة السياسية أساسيّة لتعزيز الحكم الديمقراطي وسيادة القانون والإدماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، للنهوض بكامل حقوق الإنسان.

وأشاد كمالي بما تشهده العملية الانتخابية من تنظيم وتأمين، وحضور من جانب كل فئات الشعب مما يعكس الشكل الحضاري الذي لطالما ظهرت عليه مصر في ممارسة الحقوق والواجبات، موضحًا أن اليوم الثالث من الانتخابات يشهد توافد ملحوظ ممن لم يستطع المشاركة بالأيام الأولى، بما يعكس الوعي الوطني لدى المواطنين بأهمية أصواتهم.