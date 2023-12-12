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نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان الاقتراع بمنشأة القناطر.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 02:58 م
نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان الاقتراع بمنشأة القناطر.. صور الانتخابات الرئاسية 2024
محمد صبحى

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تفقد منذ قليل الدكتور إبراهيم ناجى الشهابى نائب محافظ الجيزة لجان قرية المنصورية بدائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، رافق نائب محافظ الجيزة خلال جولته النائب علاء ناجى عضو مجلس النواب، ومحمد عبد الراضى رئيس مجلس المدينة، وعدد من القيادات المحلية بدائرة منشأة القناطر.
 
وحرص نائب محافظ الجيزة خلال الجولة على التأكد من توافر كافة الترتيبات اللوجيسيتة التى تضمن سير العملية الانتخابية.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران  رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى  عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر  رمز السلم.

 
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