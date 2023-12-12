اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 11:11 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ الأقصر يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة بلجنة مدرسة المتفوقين الثانوية

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 10:51 ص
نائب محافظ الأقصر يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة بلجنة مدرسة المتفوقين الثانوية نائب المحافظ خلال التصويت بالانتخابات
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدلى محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، بصوته فى الانتخابات الرئاسية داخل لجنة مدرسة الأقصر الثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمركز طيبة "لجنة وافدين"، حيث أكد عقب إدلائه بصوته على أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب وطني على كل مواطن مصري.
 
وأكد نائب المحافظ، عن أهمية إقبال المواطنين للتصويت في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة في اختيار من يمثلهم كرئيس للجمهورية، وحرص نائب محافظ الأقصر، على مشاركة مئات الطلاب والطالبات بجامعة الأقصر في التقاط الصور التذكارية حيث رفع الطلاب أعلام مصر وسط هتافات "تحيا مصر".
 
وانطلقت في تمام التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.
 
ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم:المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.
 
وتضم محافظة الأقصر 170 مقراانتخابيا، موزعة على مدن ومراكز المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 788 ألف ناخب وناخبة.
 
وتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، بجانب مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية،وكذلك العمل على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن، ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائى.
 
نائب المحافظ يدلى بصوته فى لجان المغتربين بالأقصر
نائب المحافظ يدلى بصوته فى لجان المغتربين بالأقصر

نائب محافظ الأقصر يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية
نائب محافظ الأقصر يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

نائب المحافظ خلال التصويت بالانتخابات
نائب المحافظ خلال التصويت بالانتخابات

جولة نائب المحافظ على لجان الانتخابات
جولة نائب المحافظ على لجان الانتخابات

نائب المحافظ خلال مشاركته مع طلبة جامعة الأقصر
نائب المحافظ خلال مشاركته مع طلبة جامعة الأقصر

 







انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة اليوم الثالث

اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية

اليوم التالت لانتخابات الرئاسة

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

معرفه اللجنه الانتخابيه

الانتخابات الرئاسية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

الانتخابات

التصويت في الانتخابات

مواعيد التصويت

مواعيد غلق اللجان

موعد غلق لجان التصويت

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة