نائب محافظ الأقصر يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة بلجنة مدرسة المتفوقين الثانوية

الأقصر – أحمد مرعى

أدلى محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، بصوته فى الانتخابات الرئاسية داخل لجنة مدرسة الأقصر الثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمركز طيبة "لجنة وافدين"، حيث أكد عقب إدلائه بصوته على أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب وطني على كل مواطن مصري.

وأكد نائب المحافظ، عن أهمية إقبال المواطنين للتصويت في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة في اختيار من يمثلهم كرئيس للجمهورية، وحرص نائب محافظ الأقصر، على مشاركة مئات الطلاب والطالبات بجامعة الأقصر في التقاط الصور التذكارية حيث رفع الطلاب أعلام مصر وسط هتافات "تحيا مصر".

وانطلقت في تمام التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم:المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة الأقصر 170 مقراانتخابيا، موزعة على مدن ومراكز المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 788 ألف ناخب وناخبة.

وتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، بجانب مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية،وكذلك العمل على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن، ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائى.