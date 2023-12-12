نائب رئيس غرفة الحبوب: الشعب المصرى حريص على استقرار الوطن

كتب مدحت وهبة

وصف عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، مشاركة الحشود الكبيرة من المواطنين في الانتخابات الرئاسية 2024 بكافة الفئات المختلفة على مدار الثلاثة أيام، بأنها رسالة للعالم بأن الشعب المصرى على قلب رجل واحد .

وأشاد عبد الغفار السلامونى بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات من تيسير عملية التصويت للمواطنين وحرص كافة الفئات على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية موجها التحية للشباب لتصدر المشهد أمام اللجان أيضا حرص كبار السن والسيدات والشخصيات العامة فى التوافد على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف عبد الغفار السلامونى، أن الشعب المصرى لديه الوعى بالمخاطر الخارجية، وأن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تعكس مدى حرص المواطنين على أمن واستقرار الوطن واستكمال الانجازات التى تحققت على مدار السنوات الماضية من مشروعات قومية فى كافة المجالات.