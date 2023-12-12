اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 09:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

مُسن على كرسى متحرك بعد تصويته بالانتخابات: الرئيس السيسي استطاع النهوض بالبلاد

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 08:54 م
مُسن على كرسى متحرك بعد تصويته بالانتخابات: الرئيس السيسي استطاع النهوض بالبلاد الرجل المسن خلال التصويت
الغربية عادل ضرة _ مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حرص المواطن أحمد محمد عبد الله من أبناء مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وهو مُسن يبلغ من العمر 79 عاما، على التوجه للجنة الانتخابية المقيد بها قادما على كرسي متحرك، قبل دقائق من غلق باب التصويت في آخر أيام الانتخابات الرئاسية.
 
وقال لـ اليوم السابع أنه حريص كل الحرص على أن يؤدي واجبه تجاه الوطن والإدلاء بصوته في الاستحقاق الدستورى، مضيفا أنه يشارك في جميع الاستحقاقات الدستورية منذ سنوات طويلة.
 
وأضاف أنه يجلس على كرسي متحرك ولم تمنعه ظروفه المرضية من أداء واجبه الوطني، مؤكدا أنه جاء لانتخابات المرشح عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الانجازات التي حققها خلال السنوات الماضية
 
وأكد أن المرشح عبد الفتاح السيسي تسلم أمور البلاد في ظروف صعبة واستطاع أن ينهض بها والعبور بها لبر الأمان، مؤكدا أنه الوحيد الذي يصلح لإدارة البلاد.
 
واختتم كلماته قائلا " ربنا يعينه ويقويه لأنه جاء فى وقت صعب وعلينا أن نقف خلفه للنهوض ببلدنا".
 
وتجدر الإشارة إلى أنه، اليوم الثلاثاء  قد انطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم أعمال التصويت فى لجان الانتخابات الرئاسية 2024، فى ثالث أيامها فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية. 
 
 






انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة اليوم الثالث

اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية

آخر يوم لانتخابات الرئاسة

اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة

مواعيد التصويت

مواعيد غلق اللجان

موعد غلق لجان التصويت

غلق باب اللجان

غلق التصويت

انتهاء تصويت الانتخابات الرئاسية

الفرز

فرز الأصوات

فرز أصوات الانتخابات

فرز لجان الانتخابات

فرز الانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للانتخابات

الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة