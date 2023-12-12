مُسن على كرسى متحرك بعد تصويته بالانتخابات: الرئيس السيسي استطاع النهوض بالبلاد

الغربية عادل ضرة _ مصطفى عادل

حرص المواطن أحمد محمد عبد الله من أبناء مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وهو مُسن يبلغ من العمر 79 عاما، على التوجه للجنة الانتخابية المقيد بها قادما على كرسي متحرك، قبل دقائق من غلق باب التصويت في آخر أيام الانتخابات الرئاسية.

وقال لـ اليوم السابع أنه حريص كل الحرص على أن يؤدي واجبه تجاه الوطن والإدلاء بصوته في الاستحقاق الدستورى، مضيفا أنه يشارك في جميع الاستحقاقات الدستورية منذ سنوات طويلة.

وأضاف أنه يجلس على كرسي متحرك ولم تمنعه ظروفه المرضية من أداء واجبه الوطني، مؤكدا أنه جاء لانتخابات المرشح عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الانجازات التي حققها خلال السنوات الماضية

وأكد أن المرشح عبد الفتاح السيسي تسلم أمور البلاد في ظروف صعبة واستطاع أن ينهض بها والعبور بها لبر الأمان، مؤكدا أنه الوحيد الذي يصلح لإدارة البلاد.

واختتم كلماته قائلا " ربنا يعينه ويقويه لأنه جاء فى وقت صعب وعلينا أن نقف خلفه للنهوض ببلدنا".

وتجدر الإشارة إلى أنه، اليوم الثلاثاء قد انطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم أعمال التصويت فى لجان الانتخابات الرئاسية 2024، فى ثالث أيامها فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.