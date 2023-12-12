مواطن يرتدى علم مصر بالأقصر وينشر البهجة حول لجان الانتخابات الرئاسية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أقدم أحد المواطنين من أهالى محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، على التواجد فى اللجان الانتخابية المختلفة لنشر البهجة بين الجميع وهو يرتدي علم مصر، لحث المواطنين وتشجيعهم على المشاركة فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية والمشاركة في التصويت داخل المقرات الانتخابية المختلفة بالمحافظة.

وحصل "اليوم السابع" على صور للمواطن وهو يرتدي علم مصر وتجمع الأطفال والسيدات والرجال حوله لإلتقاط الصور التذكارية معه خلال المشاركة فى التصويت، بجانب التواجد الشبابي المميز داخل وخارج اللجان فى الأقصر، للمشاركة فى تنظيم ودعم الناخبين بفعاليات التصويت فى اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية، وسط إشادات بالدور الذي يلعبه الشباب والفتيات خلال الانتخابات بالأقصر وحول مصر بأكملها.

وانطلقت في تمام التاسعة من صباح اليوم اثلاثاء، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم:المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة الأقصر 170 مقرانتخابيا، موزعة على مدن ومراكز المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 788 ألف ناخب وناخبة.

وتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، بجانب مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية،وكذلك العمل على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن، ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.