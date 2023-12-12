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مندوب مصر بمجلس الأمن يقدم مشروع قرار عربى بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 10:47 م
مندوب مصر بمجلس الأمن يقدم مشروع قرار عربى بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة مندوب مصر بالأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق
كتب عبد الوهاب الجندى

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قدم مندوب مصر بالأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، مشروع قرار عربي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال السفير أسامة عبد الخالق، إن العدوان الإسرائيلي على غزة أدى إلى انهيار النظام الصحي والإنساني في القطاع.

وأوضح خلال كلمته في جلسة طارئة بمجلس الأمن اليوم الثلاثاء، أن مشروع القرار العربي الجديد يطالب بحماية المدنيين ووقف الإبادة الجماعية.

وتسأل السفير أسامة عبد الخالق، قائلا: "ماذا ينتظر المجتمع الدولي حتى يتم وقف قتل المدنيين في قطاع غزة؟.

وأكد أن استمرار الحرب سيؤدي إلى كارثة مكتملة الأركان، قائلا:  "ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة سيدخل المنطقة في حرب إقليمية.

 







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