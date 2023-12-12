ملامح وجهها تحكى حكايات.. معمرة تدلى بصوتها: الشباب لازم تنزل لأنه واجب وطنى

كتب محمد تهامى زكى - فاطمة محفوظ

حب الوطن لا يحتاج إلى سن أو وقت معين لتعبر عن حبك إليه، لكن عندما يستدعيك الوطن تكون في الصفوف الأولى لمساندته بكل فخر واعتزاز مهما كانت الصعوبات والظروف.

سيدة تبلغ من العمر أرزله وملامح وجهها تحكي تاريخا طويلا عاشته عبر عقود وجسد نحيل ظاهرا بالكاد متكئة على عكازها التي تستند عليه لمواجهة تحديات العمر، تجدها اليوم تسير بخطوات بطيئة حريصة على الذهاب لتدلي بصوتها في اختيار رئيس جمهورية مصر الحبيبة وتشارك في الاحتفالات والعرس الديموقراطي التي تشهده مصر.

السيدة المعمرة "بنت الجمالية" كما تحب أن تطلق على نفسها هذا اللقب، أدلت بصوتها داخل لجنة مدرسة الحسين الإعدادية في الدراسة في اليوم الأخير من انتخابات رئاسة الجمهورية المصرية 202‪4

حرصت سيدة معمرة، تبلغ من العمر ٩٥ عاما، على المشاركة في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024، وأدلت بصوتها في لجنة بمدرسة الحسين الابتدائية بحي الجمالية، موجهة رسالة للمواطنين قائلة: "كل الشاب لازم تنزل لأن ده واجب وطني".

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب ا نتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.