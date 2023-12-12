وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الثلاثاء، أنه في يوم السوق الأسبوعي في "دوغوناني"، قام المهاجمون أولا بإعدام امرأة قبل مهاجمة أشخاص آخرين حيث أكد أحد شهود العيان العابرين (دون الإفصاح عن هويته)، أن رجالا يرتدون زيا عسكريا وصلوا إلى المنطقة على متن دراجات نارية وأمروا المرأة أن تتبعهم.

واضاف الراديو أن من بين الحشد، قام العناصر المسلحة بإعدام السيدة على الفور، ثم حاول المواطنون المتواجدون في المكان الفرار، وتم القبض على بعضهم وقتلهم.

يذكر أن هذه ليست المأساة الأولى التي تعيشها هذه البلدة التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 ألف نسمة. وفي يوليو الماضي، تعرضت قرية "كيباني" لهجوم قتل خلاله أربعة اشخاص.

