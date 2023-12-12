اليوم السابع
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مصطفى طالب ثانوى ببنى سويف ختم القرآن فى عمر 15 عاما ويراجعه بكُتاب القرية

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 01:00 ص
مصطفى طالب ثانوى ببنى سويف ختم القرآن فى عمر 15 عاما ويراجعه بكُتاب القرية مصطفى أمين عصمت الطالب بالصف الثالث الثانوى الأزهرى
بنى سويف هانى فتحى

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قال مصطفى أمين عصمت، الطالب بالصف الثالث الثانوى الأزهرى ، بمحافظة بنى سويف ، أنه ختم القرآن الكريم ، فى الصف الثالث الإعدادي عن عمر 15عاما.

وأضاف مصطفى لـ"اليوم السابع"، أنه بدأ حفظ القرآن الكريم ، فى عمر أربع سنوات ، مشيراً إلى أنه ظل يواظب على الذهاب الى كتاب القرية يوميا ،على مدار دراسته الابتدائية والإعدادية.

وقال مصطفى أمين، أنه فى الصف الثالث الثانوي الأزهري ، مشيراً إلى أنه يعشق القران الكريم منذ نعومة أظفاره، مضيفا أنه قبل التحاقه بالمدرسة وهو فى الرابعة من عمره، ارسله والدة إلى أحد الكتاتيب الموجودة بالقرية للبدء فى حفظ القرآن الكريم.

واكد مصطفى أمين ، أنه نجح فى ختم القرآن الكريم كاملا، عندما كان فى الصف الثالث الإعدادي ، مشيرا إلى أنه ظل بعدها يواظب على الذهاب الى كتاب القرية مرتين أسبوعياً لمراجعة أجزاء من القرآن الكريم.

وقال مصطفى أمين ، أنه شارك فى العديد من المسابقات على مستوى المعهد الازهري والإدارة والمحافظة ،مشيرا إلى أنه حصد العديد من الجوائز والمراكز الاولى فى تلك المسابقات.

وتابع مصطفى " والدى قدوتى ومعلمى ، يراجع يومياً معى بعض أجزاء من القرآن الكريم",، مشيرا إلى أن والده حافظ للقرآن الكريم كاملا ويقوم بالصلاة بالمصلين داخل المسجد يومياً.







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