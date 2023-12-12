مصر بتفرح.. طلاب إعدادى يلتقطون صورا تذكارية مع رئيس لجنة فى الشرقية "صور"

الشرقية - فتحية الديب

فى مشهد أشبه بكرنفال فى حب مصر، توجه عدد من طلاب المدرسة الإعدادية المشتركة بقرية ميت ربيعة التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، منذ قليل، رافعين الأعلام المصرية مرددين هتافات وطنية فى حب مصر، ألهبت مشاعر الأهالى المتوجهين إلى اللجنة الانتخابية بالقرية للمشاركة فى الاستحقاق الدستورى الانتخابات الرئاسية ، من اجل مستقبل أفضل.

ودخل الطلاب المدرسة التي تم تخصيص لجنة انتخابية بها، لتوثيق اللحظة الفارقة فى حياتهم والتقاط صور تذكارية مع رئيس اللجنة، وفور علم المستشار محمد حبيب، رئيس اللجنة برغبة الطلاب فى التقاط صور تذكارية معه ومع ضابط الشرطة المكلف بتأمين اللجنة، استجاب لهم وشكرهم على مشاعرهم الطيبة فى حب الوطن.

وظل يردد الطلاب يرددون هتافات تحيا مصر أمام اللجنة وسط تصفيق من الأهالى المتواجدين بمحيط اللجنة استعداداً للتصويت والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وفتحت اللجان أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحا، فى اليوم الثالث والأخير لعملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية، وسط تواجد أمنى مكثف من قبل الأجهزة الأمنية، وأعضاء الأحزاب للتواجد أمام اللجان لمساعدة كبار الناخبين فى معرفة لجانهم الانتخابية، كما تتواجد الشرطة النسائية التى بذلت مجهودا كبيرا فى مساعدة كبار السن من السيدات فى تسهيل وصولهم للجان الإنتخابية.

ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابى بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية من بينهم 10 لجان للوافدين، موزعين بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق والصالحية الجديدة وفاقوس، ويشرف عليها 1150 من أعضاء الهيئات القضائية يعاونهم 4500 من الموظفين المنتدبين من الهيئات القضائية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.