مصرع 2 وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى شخصين مصرعهما فيما أصيب 11 آخرون بجروح وكدمات متفرقة فى أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات الفشن وسمسطا المركزى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف ، إخطاراً من مركز شرطة سمسطا المركزى يفيد استقبال المستشفى جثتين لشخصين، 11 آخرين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة، إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص.

واستقبلت مشرحة المستشفى عبد الله جيلانى عبد الله جيلانى 27 سنة مقيم المنصورة، وجمعة دردير إبراهيم دكرورى 65 سنة مقيم بنى مزار جثث هامدة.

فيما استقبل المستشفى كلا: أنس حسن محمد عبد الحميد 6 شهور من مغاغة المنيا مصاب كدمات وسحجات وبسمة عبد العزيز شحاته 20 سنة مغاغة المنيا ربة منزل مصاب كدمات وسحجات وش ما بعد الارتجاج وحسن محمد عبد الحميد 28 سنة مغاغة المنيا فلاح مصاب باشتباه كسر بالحوض وعيسى عيد محمد 27 المنيا بدون عمل مصاب جروح وسحجات وعبد الرحمن جمال حلمى 17 سنة المنيا كدمات وسحجات وفرحة احمد الجمل 4 سنوات مغاغة المنيا مصاب جروح وسحجات متفرقة بالجسم واية جمعه دردير 17 سنة مغاغة المنيا مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وناجح يعقوب خليل 54 سنة مغاغة المنيا فلاح مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ومحمود شعبان دسوقى 25 مغاغة المنيا مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ومصابة مجهولة الهوية حوالى 40 سنة مغاغة المنيا مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وشعبان دسوقى محمد 55 سنة مغاغة المنيا سحجات وكدمات ويجرى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.