مصابة بضمور عضلات تدلى بصوتها داخل لجنة فى قنا.. وتؤكد: "صوتنا بيفرق"

أدلت خريجة حقوق مصابة بضمور عضلات بصوتها فى لجنة انتاخبية ببندر قنا، وذلك حرصا منها على المشاركة الانتخايية، وقالت إيمان كمال، من ذوى الهمم بقنا، إنها جاءت للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوتها، قائلة: "الصوت بيفرق وكلنا لازم نوقف مع البلد".

وكانت قد انتظمت أعمال التصويت داخل اللجان فى محافظة قنا، وسط إقبال من مختلف الفئات فى الساعات الأولى من فتحها.

وفتحت اللجان الفرعية فى محافظة قنا أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا فى استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

انطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ودعى المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت فى مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة فى وعى الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة فى كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا فى الخارج.

وأكد على ثقته المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطنى والحق الدستورى فى الاستحقاق الانتخابى الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدنى محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

والجدير بالذكر أن عدد اللجان العامة بمحافظة قنا 10 لجان، وعدد المراكز الانتخابية 312 مركزا انتخابيا، عدد اللجان الفرعية 341 لجنة فرعية، وتم تخصيص عدد 6 مراكز انتخابية للمغتربين والوافدين بالأماكن ذات العمالة الكثيفة موزعه على النحو التالى عدد 2 مركز انتخابى بمدينة قنا وعدد 2 مركز انتخابى بمركز ومدينة نجع حمادى وعدد مركز انتخابى بمركز ومدينة قوص، وعدد مركز انتخابى بمركز ومدينة قفط، كما أن من لهم حق التصويت2 مليون 146 ألفا 51 ناحبا وناخبة.