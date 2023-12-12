مشاهير وشخصيات عامة يشاركون فى ماراثون انتخابات الرئاسة.. إنفوجراف

أدلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة مدرسة رشيد الابتدائية المشتركة بمصر الجديدة.

أدلى الدكتور حسام بدراوى المفكر السياسى ومستشار الحوار الوطنى بصوته فى لجنته الانتخابية

أدلى الإعلامى خالد أبو بكر بصوته بمدرسة الشهيد عبد الرحمن الصيرفى الثانوية بنين

أدلت الإعلامية ريهام السهلى رئيس شبكة قنوات dmc بصوتها فى لجنتها الانتخابية

أدلى النائب أحمد رمزى عضو اللجنة العامة بمجلس النواب بصوته بلجنة مدرسة الشهيد العميد سرور أحمد سرور التجريبية لغات فى القاهرة

وكان المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية ، قد أكد إن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024، ستكون نتيجة تاريخية بفضل الإقبال الكثيف من جانب المواطنين على لجان التصويت خاصة فى اليوم الأول من الاقتراع.

وأشار المستشار أحمد بندارى خلال مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم، إلى أن اليوم الاخير من الانتخابات مازال مستمرا ويشهد اقبال على اللجان حيث تستمر عمليات التصويت حتى الساعة التاسعة مع تمكين أخر ناخب داخل الحرم الانتخابى بالتصويت حتى بعد التاسعة.

وأكد "بندارى" على أنه لا توجد نية للهيئة الوطنية للانتخابات بمد التصويت فى الانتخابات الرئاسية إلى يوم رابع،و لم يعرض من الأساس على مجلس إدارة الهيئة حتى يصدر قرار بشأنه.

أعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة العمليات المركزية للهيئة، عن انتظام العمل فى اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وإعادة فتح لجان الاقتراع فى موعدها المحدد الرابعة عصرًا بعد غلقها لمدة ساعة للراحة، مؤكدا أن كثافات غير متوقعة، وهذا يدل على نتوقع نتائج تاريخية لم تشهدها مصر من قبل، وهذا ينم عن وعى المواطن المصرى بأهمية المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية، ووعيك بالمخاطر التى تحاك بالدولة المصرية وتهدد أمنها واستقرارها.