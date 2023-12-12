اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 02:19 م
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مسيرة طلابية بجامعة بورسعيد للحث على المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 01:44 م
مسيرة طلابية بجامعة بورسعيد للحث على المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024 جانب من المسيرة
بورسعيد محمد فرج

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رصدت كاميرا "اليوم السابع" مسيرة طلابية من كليات جامعة بورسعيد للحث على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024.
 
ومن جانبهم رفع الطلاب أعلام مصر فرحا واعتزازا بالمشاركة الوطنية لاختيار الرئيس، مؤكدين انتماءهم لمصر لا ستكمال مسيرة التنمية والديمقراطية التى بدأتها مصر.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.
 
يذكر أن هناك أكثر من 533 ألف ناخب موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد،  سوف يدلون بأصواتهم في محافظة بورسعيد  ، حيث تم إعداد و تجهيز 67 لجنة ومقر انتخابي لتفتح أبوابها أمام المواطنين لإختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية،  بالإضافة ل 80 لجنة فرعية و 5 لجان للمغتربين.






انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

الهيئه الوطنيه للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

معرفه اللجنه الانتخابيه

الانتخابات الرئاسية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

معرفه اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

الانتخابات

التصويت في الانتخابات

مواعيد التصويت

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




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