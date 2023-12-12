مسيرة طلابية بجامعة بورسعيد للحث على المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024

بورسعيد محمد فرج

رصدت كاميرا "اليوم السابع" مسيرة طلابية من كليات جامعة بورسعيد للحث على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024.

ومن جانبهم رفع الطلاب أعلام مصر فرحا واعتزازا بالمشاركة الوطنية لاختيار الرئيس، مؤكدين انتماءهم لمصر لا ستكمال مسيرة التنمية والديمقراطية التى بدأتها مصر.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

يذكر أن هناك أكثر من 533 ألف ناخب موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، سوف يدلون بأصواتهم في محافظة بورسعيد ، حيث تم إعداد و تجهيز 67 لجنة ومقر انتخابي لتفتح أبوابها أمام المواطنين لإختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية، بالإضافة ل 80 لجنة فرعية و 5 لجان للمغتربين.