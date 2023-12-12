اليوم السابع
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مسيرة حاشدة للتحالف الوطنى للحث علي المشاركه فى الانتخابات بالمنوفية.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 11:41 ص
مسيرة حاشدة للتحالف الوطنى للحث علي المشاركه فى الانتخابات بالمنوفية.. صور جانب من المسيرة
المنوفية - محمد فتحى

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نظم "التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي" بمحافظة المنوفية، مسيرة حاشدة بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية صباح اليوم شارك فيها المئات من الأهالي، والدكتور ممدوح العربي، المنسق العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالمنوفية، وقيادات التحالف الوطني بالمنوفية، ومجموعة من الجهات التنفيذية برئاسة مركز ومدينة أشمون، هذا التواجد المشرف يعكس التوافق والتكاتف بين مختلف القوى الوطنية لتحقيق أهداف الديمقراطية والتنمية في مصر،انطلقت المسيرة من مقر التحالف بمدينة أشمون حتى جابت شوارع مدينة أشمون.
 
وأكد أن الدكتور ممدوح العربى المنسق العام للتحالف الوطنى بمحافظة المنوفية،أنه تم تنظيم  المسيرة الحاشدة بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة الفعّالة في الانتخابات الرئاسية 2024، وهو حدث سياسي هام يقع على عاتق المصريين تحقيقه بحكمتهم ومسؤوليتهم تجاه وطنهم.
 
 
وأضاف منسق عام التحالف الوطني بمحافظة المنوفية، أن  مسيرة اليوم في أشمون ليست مجرد تجمع سطحي، بل هي رسالة حقيقية للمصريين بأن الديمقراطية هي السبيل لبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة، و تحفيز المواطنين على المشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية يعكس الوعي السياسي والاهتمام بمستقبل مصر الزاهية، بالتضامن والتفاني، يمكن للمصريين تحقيق تقدم حقيقي والمضي قدمًا نحو تحقيق الأهداف الوطنية والتنموية.
 
 

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران  رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى  عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر  رمز السلم.

 

وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

 

انطلقت فى تمام التاسعة من صباح أول  أمس الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

 

ودعى المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.

 

وأكد على ثقته المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة.

 

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد  14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها.

 

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها

 

وانتخابات الرئاسة هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب إنتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

 

يشار إلى أن محافظة المنوفية، استعدت للانتخابات الرئاسية 2024 بتجهيز 500 مقر انتخابي، و12 لجنة رئيسية و574 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 6 لجان للمغتربين.

 

ويصل عدد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب في محافظة المنوفية، إلى 2 مليون و851 ألف صوت انتخابي موزعين على مستوى المحافظة.

 

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية شدد على رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة التواجد الميداني والتنسيق مع الجهات المعنية، بالمرور الدوري على جميع اللجان والمقرات الانتخابية، والتأكد من مدى جاهزيتها من النواحي الأمنية والخدمية واللوجيستية، بهدف تيسير العملية الانتخابية على المواطنين.

مسيرة-حاشدة-للتحالف-الوطنى-للحث-علي-المشاركه-فى-الانتخابات-بالمنوفية-(1)
مسيرة-حاشدة-للتحالف-الوطنى-للحث-علي-المشاركه-فى-الانتخابات-بالمنوفية-(1)

 

مسيرة-حاشدة-للتحالف-الوطنى-للحث-علي-المشاركه-فى-الانتخابات-بالمنوفية-(2)
مسيرة-حاشدة-للتحالف-الوطنى-للحث-علي-المشاركه-فى-الانتخابات-بالمنوفية-(2)

 

مسيرة-حاشدة-للتحالف-الوطنى-للحث-علي-المشاركه-فى-الانتخابات-بالمنوفية-(3)
مسيرة-حاشدة-للتحالف-الوطنى-للحث-علي-المشاركه-فى-الانتخابات-بالمنوفية-(3)

 

مسيرة-حاشدة-للتحالف-الوطنى-للحث-علي-المشاركه-فى-الانتخابات-بالمنوفية-(4)
مسيرة-حاشدة-للتحالف-الوطنى-للحث-علي-المشاركه-فى-الانتخابات-بالمنوفية-(4)

 







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