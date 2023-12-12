مسيرة حاشدة لحزب مستقبل وطن بشوارع العريش للمشاركة فى انتخابات الرئاسة

شمال سيناء - محمد حسين

جابت مسيرة حاشدة لحزب مستقبل وطن شوارع مدينة العريش بشمال سيناء تشجيعا للناخبين والحث علي مشاركة الجميع .

شارك في المسيرة ممثلين عن مختلف القبائل والعائلات السيناوية بمناطق وسط سيناء وبئر العبد والشيخ زويد والعريش واعضاء البرلمان ومشايخ القبائل ورجال الدين الاسلامي والمسيحي وقيادات التربية والتعليم وجامعة العريش وجامعة سيناء وأسر الشهداء والمصابين ورؤساء الجمعيات الأهلية فضلا عن كوادر حزب مستقبل وطن بمحافظة شمال سيناء ومدنها وقراها.

تضمنت المسيرة دعوة للخروج والمشاركة في الانتخاب وبث أغاني وطنية وكلمات تشجيعية.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة شمال سيناء، 6 مراكز انتخابية و11 دائرة انتخابية، و40 مقرا، بعدد أصوات انتخابية 299 ألفا و32 صوتا.

قال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، انه تم توفير مولدات احتياطية للكهرباء لتشغيلها في حالة الطوارئ، ونظافة وإنارة محيط اللجان الانتخابية، وتوفير سيارات إسعاف في محيط اللجان ونقاط طبية، وتوفير مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، إلى جانب توفير مقاعد متحركة أمام اللجان لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى.