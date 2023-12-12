مسيرة حاشدة لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة بطنطا

الغربية عادل ضرة _ مصطفى عادل

خرجت صباح اليوم مسيرة حاشدة شارك فيها الآلاف من الشباب والفتيات والرجال والسيدات، في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية في اليوم الأخير من أيام الاستحقاق الدستوري.

ورفع المشاركون اعلام مصر، وبنرات عليها عبارات انزل شارك ، وطافت المسيرة شوارع المدينة، مرورا من أمام عدد من اللجان الانتخابية.