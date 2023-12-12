مسيرة حاشدة لتجار بورسعيد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية .. صور

بورسعيد - محمد عزام

انطلقت مسيرة حاشدة، اليوم الثلاثاء، من أمام مقر الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، بمشاركة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، والعاملين بالغرفة، وحشد من تجار بورسعيد.

ورفع المشاركون بالمسيرة أعلام مصر، مؤكدين على وعيهم الوطني وتمسكهم بحقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وتوجه رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد وأعضاء مجلس الإدارة وحشود من التجار إلى لجانهم الانتخابية عقب نهاية المسيرة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

ومن جانبه، أكد محمد سعده على أن الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد واحدة من أعرق وأقدم الغرف التجارية، وتاريخها حافل بدورها ودور منتسبيها الوطني في أحداث ومواقف مختلفة من أجل مصر، واليوم تمر مصرنا الغالية بمرحلة هامة من عمر الوطن تستلزم تكاتف كافة فئات الشعب وتلبية نداء الوطن في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجه كافة دول العالم، والمخاطر التي تحيط بالوطن نتيجة الأحداث الجارية بالمنطقة، وما يُحاك بوطننا الحبيب من مؤامرات تستهدف وحدته وأمنه واستقراره لإيقاف مسيرة التنمية غير المسبوقة التي يشهدها في كافة المجالات.

وأعرب رئيس الغرفة عن ثقته في الحث والوعي الوطني لمنتسبي الغرفة في المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية، والنزول إلى لجان الانتخابات برفقة أسرهم من أجل مصر وطننا الحبيب الغالي، ومستقبل أفضل لأبنائنا وأحفادنا.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتضم محافظة بورسعيد 533 ألفا و233 ناخبا موزعون على 67 مقر انتخابي، بهم 75 لجنة انتخابية داخل 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، بالإضافة إلى 5 لجان انتخابية للمغتربين.

واستعدت المحافظة بأجهزتها التنفيذية، لتجهيز المقار الانتخابية، من خلال تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، واستمرار التنسيق بين رؤساء الأحياء ومديري المدارس خلال العملية الانتخابية، وتوفير كافة سبل الراحة للقائمين عليها، وكذلك توفير عدد من المقاعد المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وإنشاء مظلات، وتجهيز وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة.

ورفعت الوحدات المحلية، جميع الإشغالات في محيط اللجان، كما تم توفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.