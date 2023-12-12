مسيرة حاشدة بمدينة إسنا للحث على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تواصلت بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، فعاليات المسيرات الانتخابية فى كافة أرجاء المحافظة، حيث نظم حزب حماة الوطن بالأقصر، مسيرة حاشدة بمركز إسنا بجنوب المحافظة، لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية وتلبية النداء الوطني ب الانتخابات الرئاسية

وشارك بالمسيرة المئات من أهالي إسنا من مختلف العائلات والقبائل وسط حضور مميز من السيدات والفتيات بالزي التراثي " الحبرة والتوب" الإسناوي، وردد المشاركون بالمسيرة عدة هتافات منها " انزل شارك، مصر أقوى من كل التحديات، أمن مصر خط أحمر".

كما تواجد عدد كبير من الشباب بصورة مميزة داخل وخارج اللجان فى الأقصر، للمشاركة فى تنظيم ودعم الناخبين فى عملية التصويت فى اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية، وسط إشادات بالدور الذي يلعبه الشباب والفتيات خلال الانتخابات بالأقصر وحول مصر بأكملها.

وانطلقت في تمام التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم:المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة الأقصر 170 مقراانتخابيا، موزعة على مدن ومراكز المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 788 ألف ناخب وناخبة.

وتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، بجانب مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية،وكذلك العمل على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن،ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائى.