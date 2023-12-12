اليوم السابع
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مسيرة بالأعلام والدراجات البخارية أمام لجان الانتخابات فى مينا البصل.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 05:41 م
مسيرة بالأعلام والدراجات البخارية أمام لجان الانتخابات فى مينا البصل.. صور مسيرة بالدرجات البخارية والأعلام فى الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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نظم عدد كبير من المواطنين بمنطقة مينا البصل بمحافظة الإسكندرية مسيرة بالدراجات البخارية حاملين أعلام الدولة المصرية والأغاني الوطنية، لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، وابتهاجا بالإقبال الكبير على اللجان فى الانتخابات الرئاسية بمحافظة الإسكندرية.
 
وتشهد عدد من لجان محافظة الإسكندرية في اليوم الثالث للانتخابات، اليوم الثلاثاء، توافد أعداد  كبيرة علي التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، حاملين علم مصر أمام اللجان الانتخابية.
 
ويبلغ عدد الأصوات الانتخابية بمحافظة الإسكندرية، 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مقرا انتخابيا و533 لجنة فرعية، بالإضافة 36 لجنة للوافدين.
 
وعكفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل مناسبة للتهوية، وعدد من المقاعد المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي إشغالات، وذلك بهدف التسهيل على الناخبين.
 
صور الإقبال علي لجان الانتخابات في مينا البصل بالإسكندرية
صور الإقبال علي لجان الانتخابات في مينا البصل بالإسكندرية

مسيرة بالاعلام والاغاني الوطنية في مينا البصل بالإسكندرية
مسيرة بالاعلام والاغاني الوطنية في مينا البصل بالإسكندرية

مسيرة بالدرجات البخارية بالاعلام في الإسكندرية
مسيرة بالدرجات البخارية بالاعلام في الإسكندرية
 






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