اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 05:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

مسيرات حاشدة من جامعة حلوان للمشاركة فى اليوم الثالث بالانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 04:38 م
مسيرات حاشدة من جامعة حلوان للمشاركة فى اليوم الثالث بالانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024
محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت جامعة حلوان مشاركتها الفاعلة في الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثالث على التوالي، وقد نظمت الجامعة مسيرة طلابية حاشدة، ضمت عددًا كبيرًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، للمشاركة الإيجابية في ماراثون الانتخابات الرئاسية.
 
وشهدت المسيرة تفاعلا وتلاحم من جميع العاملين والطلاب بالجامعة بالانضمام للمسيرة، بما يعكس حرص الجامعة على أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم.
 
وقدم رئيس الجامعة الشكر لجميع المشاركين في العملية الانتخابية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين وأبنائه الطلاب، مشيرًا إلى سعادته بهذه المشاركة المتميزة.
 
وأكد الدكتور السيد قنديل أن الجامعة حرصت على عمل حملات توعوية ومجتمعية لتعريف الطلاب والعاملين بأهمية المشاركة والتوجه للجان الاقتراع للتصويت في العرس الانتخابي الذي تشهده مصر، كما وفرت الجامعة وسائل النقل الجماعي لمنتسبي الجامعة وأيضا توفير كافة سبل تيسير المشاركة فى الانتخاب لكافة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
 
وأشاد رئيس جامعة حلوان بالإقبال التاريخي وغير المسبوق للمواطنين والشباب في المشاركة بالإدلاء بأصواتهم الانتخابية والذي يؤكد دعمهم الكامل للدولة المصرية، مثمنا المشاركة الواسعة لطلاب الجامعة بكافة فئاتهم ليقدموا نموذجا مشرفا لشباب الجمهورية الجديدة أمام العالم في رسالة واضحة تحمل بين سطورها أنهم يمتلكون الوعي القومي والانتماء الوطني.
 
وأفاد الدكتور قنديل أن هذا يأتى انطلاقًا من أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا من أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل.
 
20c455a1-1cef-4f8a-93c7-b52b2fee0511
 

 

24acc126-c763-4ad7-b60c-cd3eb38ef74e
 

 

2158b2fe-afb5-42e6-bd40-a2c28b24bef6
 

 

 






جامعة حلوان

اخبار مصر

اخبار مصرية

ايمن عاشور

الانتخابات الرئاسية

طلاب الجامعات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة