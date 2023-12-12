اليوم السابع
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مسيرات حاشدة لطلاب جامعة المنيا الأهلية للحث على المشاركة بانتخابات الرئاسة.. فيديو

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 04:00 م
مسيرات حاشدة لطلاب جامعة المنيا الأهلية للحث على المشاركة بانتخابات الرئاسة.. فيديو مسيرات طلاب جامعة المنيا الأهلية
المنيا حسن عبد الغفار

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نظم طلاب جامعة المنيا الأهلية والعاملين بها، مسيرات حاشدة فى محافظة المنيا، للحث على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024، التى تشهد إقبال ملحوظ من الناخبين، وسط تسهيل إجراءات التصويت.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.







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المرشح عبد الفتاح السيسى

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عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




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