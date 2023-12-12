مسيرات حاشدة بالأعلام لجموع الناخبين أمام اللجان بالمنوفية.. صور

المنوفية- محمود شاكر

واصل المواطنين مسيراتهم الحاشدة بالأعلام أمام اللجان الانتخابية بمراكز ومدن وقرى محافظة المنوفية للإدلاء بأصواتهم فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024 وسط أجواء تسودها الفرحة والأغانى الوطنية.

ودعا المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت فى مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة فى وعى الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة فى كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا فى الخارج.

وأكد على ثقته المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطنى والحق الدستورى فى الاستحقاق الانتخابى الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة، ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدنى محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعا لها.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

يشار إلى أن محافظة المنوفية، استعدت للانتخابات الرئاسية 2024 بتجهيز 500 مقر انتخابى، و12 لجنة رئيسية و574 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 6 لجان للمغتربين، ويصل عدد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب فى محافظة المنوفية، إلى 2 مليون و851 ألف صوت انتخابى موزعين على مستوى المحافظة.

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية شدد على رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة التواجد الميدانى والتنسيق مع الجهات المعنية، بالمرور الدورى على جميع اللجان والمقرات الانتخابية، والتأكد من مدى جاهزيتها من النواحى الأمنية والخدمية واللوجستية، بهدف تيسير العملية الانتخابية على المواطنين.



استمرار-توافد-المسيرات-الحاشدة-بالأعلام-لجموع-الناخبين-أمام-اللجان-الإنتخابية-بالمنوفية-..-صور-(1-(3)



استمرار-توافد-المسيرات-الحاشدة-بالأعلام-لجموع-الناخبين-أمام-اللجان-الإنتخابية-بالمنوفية-..-صور-(1-(4)



استمرار-توافد-المسيرات-الحاشدة-بالأعلام-لجموع-الناخبين-أمام-اللجان-الإنتخابية-بالمنوفية-..-صور-(1-(5)



استمرار-توافد-المسيرات-الحاشدة-بالأعلام-لجموع-الناخبين-أمام-اللجان-الإنتخابية-بالمنوفية-..-صور-(1-(7)



استمرار-توافد-المسيرات-الحاشدة-بالأعلام-لجموع-الناخبين-أمام-اللجان-الإنتخابية-بالمنوفية-..-صور-(1)