اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 02:19 م
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مسنة مصرية 90 سنة تصطحب ابنتها "الأسترالية" للتصويت بانتخابات الرئاسة.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 01:38 م
مسنة مصرية 90 سنة تصطحب ابنتها "الأسترالية" للتصويت بانتخابات الرئاسة.. صور السيدة سهير مع ابنتها
المنوفية - محمد فتحى

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حرصت السيدة سهير نعمان والبالغة من العمر  90 عاما مصرية الجنسية وابنتها الأسترالية والمقيمين بدولة أستراليا على الحضور بلجنة الانتخابات بمدرسة الشهيد أحمد عبد الرحيم السرسى بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لتفقد المدرسة التى كانت طالبه بها فى الثانوية العامة.
 
وأكدت سهير نعمان، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أنها تفقدت العملية الانتخابية بمدرسة الشهيد أحمد عبد الرحيم السرسى فى الانتخابات الرئاسية، وأشادت بالزحام وطوابير الناخبين أمام اللجان لاختيار رئيسهم القادم  فى وجود شفافيه ونزاهه تسود العملية الانتخابية .
 
وأضافت نعمان أنها حضرت اليوم مع نجلتها التى تبلغ 50 عاما ، لكى تزور مدرستها القديمة  التى كانت طالبه طوال فترة الثانوية العامة منذ عام 1967 وبعدها غادرت مصر وتوجهت للعيش فى دولة إستراليا بعد الانتهاء من المرحلة الجامعية عقب إرتباطها .
 
وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران  رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى  عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر  رمز السلم.
 
وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.
 
انطلقت فى تمام التاسعة من صباح أول  أمس الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.
 
ودعى المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.
 
وأكد على ثقته المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة.
 
ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد  14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها.
 
ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها
 
وانتخابات الرئاسة هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب إنتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
 
يشار إلى أن محافظة المنوفية، استعدت للانتخابات الرئاسية 2024 بتجهيز 500 مقر انتخابي، و12 لجنة رئيسية و574 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 6 لجان للمغتربين.
 
ويصل عدد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب في محافظة المنوفية، إلى 2 مليون و851 ألف صوت انتخابي موزعين على مستوى المحافظة.
 
وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية شدد على رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة التواجد الميداني والتنسيق مع الجهات المعنية، بالمرور الدوري على جميع اللجان والمقرات الانتخابية، والتأكد من مدى جاهزيتها من النواحي الأمنية والخدمية واللوجيستية، بهدف تيسير العملية الانتخابية على المواطنين.
 
بعد خمسون عاما سيدة منوفية تصطحب نجلتها لزيارة مدرسة القديمة وتشيد بالعملية الانتخابية و (3)
بعد خمسون عاما سيدة منوفية تصطحب نجلتها لزيارة مدرسة القديمة وتشيد بالعملية الانتخابية و (3)

بعد خمسون عاما سيدة منوفية تصطحب نجلتها لزيارة مدرسة القديمة وتشيد بالعملية الانتخابية و
بعد خمسون عاما سيدة منوفية تصطحب نجلتها لزيارة مدرسة القديمة وتشيد بالعملية الانتخابية و

بعد خمسون عاما سيدة منوفية تصطحب نجلتها لزيارة مدرسة القديمة وتشيد بالعملية الانتخابية وطو (1)
بعد خمسون عاما سيدة منوفية تصطحب نجلتها لزيارة مدرسة القديمة وتشيد بالعملية الانتخابية وطو (1)

 







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