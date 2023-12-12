مسنة على كرسي متحرك بالفيوم: "جيت انتخب علشان البلد تعيش للشباب"

الفيوم رباب الجالي

شهدت اللجنة الفرعية رقم 14، بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بمدينة الفيوم، وجود ناخبة مسنة تجلس على كرسي متحرك وحملها 4 أشخاص من الشباب المتطوعين بالهلال الأحمر، والتحالف الوطني للتنمية، لتتمكن من الوصول للجنتها الانتخابية، وتدلي بصوتها.

وقال السيدة وتدعي فاطمة حسن صيام في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، انها حضرت وأصرت علي الحضور للجنة الانتخابية رغم ظروفها الصحية لندلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 قائلة" جيت علشان البلد تعيش للشباب الصغير"

وطالبت جميع المواطنين بالحضور للجان الانتخابية والأدباء بأصواتهم في الانتخابات.

وأشار الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، إلى أنه تم توجيه رؤساء مجالس المدن، ومديري مديريات الخدمات وجميع الجهات المعنية، برفع درجة الاستعداد، والتواجد كلٌ في محل عمله على مدار الساعة، وسرعة الاستجابة للأحداث الطارئة، وإلغاء الإجازات أثناء فترة الانتخابات.

ولفت المحافظ، إلى التنسيقات الأمنية والقضائية، وعقد عدة اجتماعات للتيسير على الناخبين وتعريفهم بمقار لجان الانتخاب، من خلال إعداد كشوف لجان الانتخابات ومطابقتها بأسماء المقار الانتخابية، وتغيير بعض اللجان غير المطابقة، أو التى تحتاج إلى أعمال صيانة، ومراجعة كافة اللجان بالمدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وفرع هيئة الأبنية التعليمية، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين، وتوفير سبل الراحة للناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية، مع مراعاة الظروف الصحية لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة من الناخبين، لآداء واجبهم الوطنى بالاستحقاق الانتخابى.

يذكر أنه تم تجهيز 283 مقراً انتخابياً، تضم 323 لجنة بجميع مراكز وقرى المحافظة.