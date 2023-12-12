مستقبل وطن بالشرقية ينظم مسيرات لحث المواطنين على المشاركة الانتخابية.. صور

الشرقية فتحية الديب

نظم حزب مستقبل وطن الشرقية عدة مسيرات حاشدة بكافة مدن ومراكز المحافظة لحث المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الرئاسي في مقدمتهم الدكتور محمد سليم عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالمحافظة وجميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالحزب وأمناء الامانات وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

أكد أمين الشرقية؛ أن الحزب نظم 30 مسيرة لحث المواطنين علي المشاركة الانتخابية، مسيرة مدينة الزقازيق طافت عددًا من الشوارع الرئيسية، والميادين العامة بدأت من المقر الرئيسي للحزب، وصولًا للجنة مدرسة الشهيد أحمد وحيد بمشاركة العديد من أعضاء الحزب والمواطنين حاملين أعلام مصر مرددين هتافات؛ أبرزها "تحيا مصر".

وأضاف الدكتور "سليم" أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب على جميع المواطنين ممن لهم حق التصويت للتعبير عن رأيهم أمام لجان الاقتراع بكل حرية وشفافية مشيراً إلى أن ممارسة كل مواطن شرقاوي حقه الإنتخابي هو إدراك واعٍ لقيمة صوته في اختيار من يمثله رئيساً للجمهورية والذي يأتي حفاظاً على مكتسبات الدولة وتحقيقاً للتنمية الشاملة والمنشودة.

ودعا أمين الحزب بالشرقية جموع المواطنين الذين لم يشاركوا في العرس الديموقراطي للنزول إلى اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في الإنتخابات الرئاسية مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم أعضاء حزب مستقبل وطن بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة في توعية المواطنين بأهمية النزول والمشاركة في العملية الإنتخابية.

وفتحت اللجان أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحا وسط تواجد أمنى مكثف من قبل الأجهزة الأمنية علاوة على تواجد الشرطة النسائية التى بذلت مجهودا كبيرا فى مساعدة كبار السن من السيدات فى تسهيل وصولهم للجان الإنتخابية.

فيما بلغ إجمالي من لهم حق التصويت بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و 932 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية من بينهم 10 لجان للوافدين، موزعين بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق والصالحية الجديدة وفاقوس،ويشرف عليها 1150 من أعضاء الهيئات القضائية يعاونهم 4500 من الموظفين المنتدبين من الهيئات القضائية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأثنين ثان أعمال التصويت في لجان الانتخابات 2024 في 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية، ودعى المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين بالتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا أنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج بالانتخابات الرئاسية.