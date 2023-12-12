اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 02:06 م
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مستشار بإحدى لجان انتخابات الرئاسة بالجيزة يساعد كبار السن على التصويت.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 01:47 م
مستشار بإحدى لجان انتخابات الرئاسة بالجيزة يساعد كبار السن على التصويت.. صور المستشار محمد شرف
إيمان حكيم

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 قدّم المستشار محمد شرف، أحد المشرفين في الانتخابات الرئاسية بمدرسة الشهيد المقدم نبيل السيد الرده، المساعدات لتسهيل العملية الانتخابية على كبار السن وذوي الهمم .
 
وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، كما وضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.
 
واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، وتتوافر هذه اللجان في المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التي بها تجمعات من المغتربين، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.
 
وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.
 
المستشار داخل أحد اللجان
المستشار داخل إحدى اللجان
المستشار
المستشار
صورة أخرى أثناء عمل المستشار
صورة أخرى أثناء عمل المستشار
 
 
 
 






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