مستشار الرئيس الفلسطينى: نتنياهو رأس اليمين المتطرف ولا يرى حقوق الفلسطينيين

كتب أحمد عبد الرحمن

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن نتنياهو هو رأس اليمين المتطرف الذي لا يرى حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن نتنياهولا يؤمن أصلا بالسلام ويكشف عن حقيقة نواياه تجاه الشعب الفلسطيني.

وأوضح خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن العالم كله يمكن أن يدفع ثمن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزةـ لافتا إلى أنه آن الأوان لإنهاء الانقسام وتوحيد الجبهة الداخلية وتعزيز وحدتنا الوطنية لمواجهة العدوان الإسرائيلي.

وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني: "لا يمكن فصل غزة عن الضفة الغربية.. ومستقبل القطاع والضفة يقرره الفلسطينيون وليس نتنياهو أو غيره".