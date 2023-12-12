مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تتوجه إلى جنيف لحضور المنتدى العالمي للاجئين

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أعلنت الخارجية الأمريكية أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون السكان واللاجئين والهجرة جوليتا فالس نويز ستتوجه لمدينة جنيف في سويسرا اليوم الثلاثاء لحضور المنتدى العالمي للاجئين.



وذكرت الخارجية الأمريكية في إحاطة إعلامية وفقا للموقع الرسمي للوزارة، أن نويز ستنضم للوفد الأمريكي لحضور المنتدى العالمي للاجئين الذي يعد أكبر تجمع دولي بشأن اللاجئين ويعقد كل 4 سنوات.



ومن المقرر أن تعقد مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون اللاجئين اجتماعات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الحكوميين، فضلاً عن الشركاء من المنظمات غير الحكومية والدولية على هامش المنتدى العالمي للاجئين.



ووفقا للخارجية الأمريكية، فإن نويز ستترأس اجتماعًا لكبار المسؤولين في شبكة دبلوماسية إعادة التوطين، وهي مبادرة متعددة الأطراف أطلقتها الولايات المتحدة في عام 2022 لدفع المشاركة الدبلوماسية الاستراتيجية بشأن إعادة توطين اللاجئين وحمايتهم على مستوى العالم.



ويشارك في عقد المنتدى العالمي للاجئين لعام 2023 كل من: كولومبيا وفرنسا واليابان والأردن وأوغندا، وتشترك في استضافته حكومة سويسرا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.