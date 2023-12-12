مروة العبد فتاة التروسيكل الأقصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شاركت مروة العبد فتاة التروسيكل الأقصرية، التى كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدورها الكبير فى خدمة أسرتها بالعمل على تروسيكل غرب الأقصر، اليوم الثلاثاء، فى التصويت والإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية داخل لجنتها بقرية البعيرات غرب محافظة الأقصر.

وكان قد قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعمًا كبيرًا لمروة العبد "فتاة التروسيكل" بقرية البعيرات بمحافظة الأقصر، عقب استقبالها في قصر الاتحادية للتأكيد على إعجابه بكفاحها في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة ومساعدة والدها - الذي يعمل خفيرا- في زواج شقيقتها وتجهيز أخرى مخطوبة حالياً للزواج.

وانطلقت في تمام التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم:المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة الأقصر 170 مقراانتخابيا، موزعة على مدن ومراكز المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 788 ألف ناخب وناخبة.

وتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، بجانب مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية،وكذلك العمل على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن،ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.



فرحة-مروة-العبد-فتاة-التروسيكل-خلال-المشاركة-بالتصويت



مروة-العبد-خلال-مشاركتها-فى-الانتخابات-الرئاسية



مروة-العبد-فتاة-التروسيكل-الأقصرية-تشارك-بالتصويت-فى-الانتخابات-الرئاسية



مروة-العبد-فتاة-التروسيكل-الأقصرية-تشارك-فى-الإدلاء-بصوتها



مروة-العبد-فتاة-التروسيكل-الأقصرية-تشارك-فى-الانتخابات-الرئاسية