مراقب صحى بمدرسة بلجنة فرعية أوسيم الثانوية: نقدم التوعية الصحية للسيدات والرجال.. صور

كتب أحمد إسماعيل

لليوم الثالث على التوالي تقدم فرق الخدمات الصحية الدعم للناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابية الرئاسية.

وقال إبراهيم غريب شاهين مراقب صحى بالوحدة الصحية بأوسيم، إن مهام الفرق الطبية فى الانتخابات تقديم الإسعافات الأولية للناخبين حال الاحتياج لها.

وذكر أن الخدمات الصحية توفر قياس ضغط الدم، والأدوية الإسعافية العاجلة، مثل المطهر المعوى وعلاج الضغط والسكر.

وأشار إبراهيم، خلال حديثه لـ"اليوم السابع" أنهم يقدمون توعية صحية للسيدات والرجال عن التأمين الصحي الشامل، والمبادرات الرئاسية الموجودة بالوحدات الصحية.



وأوضح فى ختام حديثه أن أبرز من تلقوا الخدمات خلال الأيام الماضية كبار السن وبعض السيدات اللاتى تعاني من أمراض مزمنة.

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ودعى المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.