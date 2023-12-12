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مذيعو "شعبى إف إم" يشاركون فى الانتخابات الرئاسية.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 09:51 م
مذيعو "شعبى إف إم" يشاركون فى الانتخابات الرئاسية.. صور هاجر جميل مذيعة برنامج شارع مصر
كتب آسر أحمد

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حرص "شعبى إف إم" إحدى إذاعات راديو النيل، على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية التي انتهت فعاليتها منذ قليل، بعد ان استمرت ثلاثة أيام متواصلة شهدت فيها إقبال الشعب المصري بكثافة على لجان الاقتراع.

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شيماء السباعي برنامج حدوتة كل ست

 

هاجر جميل برنامج شارع مصر
هاجر جميل برنامج شارع مصر

 

وانطلق منذ قليل المؤتمر الصحفى الذي تعقده غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، للإعلان عن غلق اللجان الانتخابية، وتفاصيل اليوم الثالث والأخير من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك من خلال التواصل المباشر عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رؤساء اللجان العامة الذين يمثلون رؤساء المحاكم الابتدائية والمشرفين على اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاقتراع.
 
 
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بيريهان زهير برنامج صحصح وصبح
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خالد فودة برنامج فبريكا
خالد فودة برنامج فبريكا
 
وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى كافة تفاصيل اليوم الثالث من التصويت من خلال غرفة عمليات الهيئة برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تتلقى كافة الاستفسارات سواء من القضاة أو الموظفين المعاونين أو من المواطنين الناخبين.






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