مدير مستشفى جنين: ارتفاع شهداء الضفة لـ5 والاحتلال يمنع وصول الإسعاف للمصابين

كتب محمد عبد المجيد

أعلن الدكتور وسام بكير مدير مستشفى جنين، قبل قليل، عن ارتفاع عدد شهداء جنين بالضفة الغربية إلى 5 شهداء، مؤكدا على أن الاحتلال الإسرائيلي بمنع الإسعاف إلى الوصول للمصابين، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقطع الطرق المؤدية إلى المستشفيات وذلك لمنع وصول المصابين وحصولهم على العلاج اللازم لهم.

وأكد مدير مستشفى جنين، خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل، على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت سيارة إسعاف كانت تحمل مصابا فلسطينيا من الوصول إلى المستشفى ما أسفر عن استشهاده.