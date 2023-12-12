مدير عام آثار الفيوم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. صور

الفيوم رباب الجالي

أدلى الدكتور علي البطل مدير عام آثار الفيوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في إحدى اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم، مؤكدا أنه حرص على أداء الواجب الوطني للمشاركة في صنع حاضر ومستقبل مصر، معربا عن سعادته بسبب الإقبال الجماهيري على الاقتراع في أيام الانتخابات .

وحث دكتور علي البطل، العاملين بمنطقة اثار الفيوم على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، مشيرًا إلى أنها مسئولية وطنيه ومجتمعية.

وأشار الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، إلى أنه تم توجيه رؤساء مجالس المدن، ومديري مديريات الخدمات وجميع الجهات المعنية، برفع درجة الاستعداد، والتواجد كلٌ في محل عمله على مدار الساعة، وسرعة الاستجابة للأحداث الطارئة، وإلغاء الإجازات أثناء فترة الانتخابات.

ولفت المحافظ، إلى التنسيقات الأمنية والقضائية، وعقد عدة اجتماعات للتيسير على الناخبين وتعريفهم بمقار لجان الانتخاب، من خلال إعداد كشوف لجان الانتخابات ومطابقتها بأسماء المقار الانتخابية، وتغيير بعض اللجان غير المطابقة، أو التى تحتاج إلى أعمال صيانة، ومراجعة كافة اللجان بالمدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وفرع هيئة الأبنية التعليمية، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين، وتوفير سبل الراحة للناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية، مع مراعاة الظروف الصحية لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة من الناخبين، لآداء واجبهم الوطنى بالاستحقاق الانتخابى.

يذكر أنه تم تجهيز 283 مقراً انتخابياً، تضم 323 لجنة بجميع مراكز وقرى المحافظة.



مدير عام آثار الفيوم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية (1)