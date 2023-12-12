محمد صبحى يدلى بصوته بانتخابات الرئاسة: المشاركة تعكس وعى المواطنين

أدلى الكاتب الصحفى محمد صبحى نائب رئيس قسم الأخبار باليوم السابع، بصوته الانتخابى فى الانتخابات الرئاسية 2024، بمقر لجنة 28 بمدرسة بهرمس الابتدائية الجديدة بقرية بهرمس بمركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وأكد الكاتب محمد صبحى، عقب الإدلاء بصوته الانتخابى أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى، عكست وعى الشعب المصرى وحرصه على المشاركة بإيجابية فى العرس الديمقراطى لاختيار رئيس الجمهورية والذى نسف كافة الإدعاءات التى تستهدف العملية الانتخابية وسط التحديات العالمية التى يشهدها العالم.

وتابع نائب رئيس قسم الاخبار باليوم السابع، أن احتشاد الناخبين أمام اللجان الانتخابية وتنوع المشاركين من الشباب والسيدات ومختلف طوائف الشعب، وسط أجواء احتفالية كبيرة تؤكد حرص الشعب المصرى على استكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.