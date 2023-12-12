محافظ مطروح يتفقد لجنة قرية الجراولة وسط إقبال على المشاركة الانتخابية

مطروح – حسن مشالي

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لجنة مدرسة الجراولة الابتدائية، في قرية الجراولة، شرق مدينة مرسى مطروح، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، في يومها الثالث، مؤكداً أنها تجري بشكل جيد ولم يتم رصد أية معوقات، مع توفير كافة سبل الراحة للناخبين باللجان، للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وأشاد محافظ مطروح، بالوعى والإقبال الكبير من المواطنين، في مختلف مناطق المحافظة، خاصة السيدات وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم، واصطفافهم في طوابير أمام اللجان، في مشهد يعكس وعى أهالي مطروح وحبهم لوطنهم، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والحفاظ على الوطن ومقدراته، داعيا الجميع بالنزول والإدلاء بأصواتهم والمشاركة، والتكاتف في مواجهة التحديات، ورسم مستقبل أفضل للوطن.

ويتوافد أهالي مطروح، في مختلف المناطق، على مراكز لجان الاقتراع، للمشاركة في الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية، ومن بين هذه المناطق واحة سيوة، الواقعة جنوب غرب مرسى مطروح بنحو 320 كيلومتر في عمق الصحراء الغربية.

وتحرص السيدات والرجال، على المشاركة في الانتخابات، ويصطفون في طوابير طويلة، لممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيس الجمهورية، وسط حالة من الإهتمام والحرص على المشاركة، وقطع بعضهم مسافات كبيرة للوصول إلى مقار اللجان.

كما حرص أهالي واحة قارة أم الصغير، الواقعة على بعد حوالي 96 كيلو متر من مدينة سيوة، على قطع هذه المسافة، والإدلاء بأصواتهم في واحة سيوة، مع توفير المحافظة أتوبيس لنقل من لهم حق التصويت من أهالي قارة أم الصغير، البالغ عددهم 200 ناخب، لليوم الثالث على التوالي، مع مشاركة عدد كبير من شباب سيوة في تنظيم الناخبين خارج اللجان، بالإضافة إلى تقديم الدعم والتسهيلات وتوجيه الناخبين إلى لجانهم.

وأشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالإقبال الكبير من المواطنين بمدينة النجيلة، وحرصهم سواء من الرجال والسيدات ومن ذوى الهمم، على الإدلاء بأصواتهم واصطفافهم في طوابير أمام اللجان، في مشهد يعكس وعى أهالى مطروح، وحبهم لوطنهم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والحفاظ على الوطن ومقدراته. .

واستعدت محافظة مطروح، لاستقبال 342 ألفا و186 ناخبا، ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك في 149 مركزا انتخابيا يضم 200 لجنة فرعية، على مستوى مدن ومراكز المحافظة الـ 8، بالإضافة إلى تخصيص 19 مركزا انتخابيا للوافدين، يضم 35 لجنة فرعية انتخابية، في عدد من المدن التي بها كثافة للوافدين من أبناء المحافظات الأخرى.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتي أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطني جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.